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Степанов Захар Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанов
Имя
Захар
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
12300. Степанов Захар Семенович, 25 л., Курганск. окр., Макушинск. р., д. Н.-Головное. Уральск. Облсуд Ст. 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 17 нояб. 926.

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