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Тимофеев Тимофей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Тимофей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
05 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
29502. ТИМОФЕЕВ, ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 25 л. Гр. Лужск. у., Городенск. в., д. Черной; — С. 17 стр. зап. п-ка. Мошеннич., лиш. св. 6 м. Исп. 5 авг. 920.

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