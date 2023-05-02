Магилов Федор Епифанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Магилов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Епифанов
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84464. МАГИЛОВЪ, ФЕДОРЪ ЕПИФАновъ (онъ же Могилевъ), 42 л. К. Таганрогск. окр., Петровск. в., д. Юдина; — М. С. 6 уч. Ростовск. (н/Д.) окр., 20 Февр. 910, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Февр. 910. | 909 105231 169 М. | 98 8532 169 М. | 909 13610 170 М.
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