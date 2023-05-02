Нафикова Биби
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нафикова
- Имя
- Биби
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4991. Нафикова Биби, 19 л. Гр. Г. Свияжска; — Н. С. 1 уч. Свияжск. у. Сбыт краден., лиш. св. 6 м. Исп. 20 окт. 919.
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