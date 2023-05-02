Новиков Онисим Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новиков
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27232. НОВИКОВ, ОНИСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Чернск. у., Троицк. на Фелиной Зуше в., д. Студенец; — Н. С. 6 уч. Чернск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 18 авг. 920.
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