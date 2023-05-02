Аронин Федор Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аронин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 996. Аронин Федор Никифорович, 24 л., Сретенск. окр., Шилкинск. в., д. Хилы. Н. С. г. Читы. Ст. ст. 1 ч. 98, 180 п. "б", лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 11 сент. 926.
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