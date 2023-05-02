Васюкевич Юрий Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васюкевич
- Имя
- Юрий
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45687. ВАСЮКЕВИЧЪ, ЮРІЙ ЮРЬЕВЪ. К. Ошмянск. у., Юратишск. в., д. Иванковъ, 48 л.; — Виленск. О. С., 134, 135, 148, 149, 130, 285 и 2 ч. 823 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 19 Мая 905.
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