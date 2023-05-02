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Курносов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курносов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
25749. КУРНОСОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л. Гр. г. Рожицы; — Н. С. 5 уч. г. Витебска. Кража, лиш. св. 4 г., в т. ч. 3 г. условно. Исп. 8 марта 920.

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