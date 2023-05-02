Пораничев Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПораничев Семен Алексеевич

Пораничев Семен Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пораничев
Имя
Семен
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
25 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
Источник
Скан
Оригинальная запись
10654. Пораничев Семен Алексеевич, 27 л., Белозерск. у., Георгиевск. в. Н. С. 4 уч. Белозерск. у. Ст. ст. 16, 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 25 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.