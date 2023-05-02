Волошаненко Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолошаненко Федор Иванов

Волошаненко Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волошаненко
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45850. ВОЛОШАНЕНКО, ФЕДОРЪ ИВАновъ (онъ же Ковальчукъ). К. Ананьев. у., Каменно-Мостск. в., с. Голты, 17 л.; — 3. Н. 6 уч. Ананьев. у., у., 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close