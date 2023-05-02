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Афончиков Егор Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афончиков
Имя
Егор
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
261. Афончиков Егор Терентьевич, 25 л., Орловск. г., Дмитровск. у., Лубянск. в., д. Волобцево. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 95, лиш. св. 6м. П. в. з. с. 26/ХІІ—26.

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