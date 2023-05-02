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Цируль Август-Петр Марцев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цируль
Имя
Август-Петр
Отчество
Марцев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140990. ЦИРУЛЬ, АВГУСТЪ-ПЕТРЪ Марцевъ (онъ же Груздинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Вольмарск. у., Розенбекск. в., 28 л.; — Рижск. О. С. 4 Авг. 909, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Сент. 909. | 908 12867 1655 У. | 904 12877 169 М. | 901 8358 169 М.

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