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Филиппов Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
29900. ФИЛИППОВ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. г. Кронштадта; — Н. С. Василеостровск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 31 дек. 920.

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