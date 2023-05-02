Пелещуков Михаил Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пелещуков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27540. ПЕЛЕЩУКОВ, МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Хоперск. окр. ст. Михайловской, х. Вихлянцево; — Н. С. 6 уч. Хоперск. окр. Кража, лиш. св. ½ г. Исп. 10 июля 920.
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