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Безлюдский Никита Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безлюдский
Имя
Никита
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
14 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
20234. БЕЗЛЮДСКІЙ, НИКИТА КУЗЬМИНЪ (онъ же Безлюдсковъ). Лиш. ос. пр., 45 л., рд. Скопин. у., въ Маклаковск. в. и с.;—Ярослав. О. С., 152, 1641 и 1654 У., каторж. раб. 5 л. Исп. 14 Янв. 909. 907 10375 169 М. | 902 40176 1654¹ У. | 905 10901 170 М. | 95 68558 170 М.

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