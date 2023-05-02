Зайцев Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46814. ЗАЙЦЕВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. К. Москов. у., Казатинск. в., с. Коломенскаго, 19 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Петров. уч. (во 2 р.), 14 и 169 М., тюр. 3½ м. Исп. 9 Іюня 905. | 903 47800 177 М.
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