Богданов Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130145. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ (ВАСИЛЬевъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Невельск. у., Сокольниковск. в., д. Спичина, 28 л.; — СПБ. О. С. 2 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 2254, арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Окт. 909. | 902 94207 1642 У.
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