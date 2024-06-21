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Богданов Павел

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Павел
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
130145. БОГДАНОВЪ, ПАВЕЛЪ (ВАСИЛЬевъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Невельск. у., Сокольниковск. в., д. Спичина, 28 л.; — СПБ. О. С. 2 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 2254, арест. отд. 1½ г. Исп. 13 Окт. 909. | 902 94207 1642 У.

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