Элькин Веньямин Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭлькин Веньямин Симонович

Элькин Веньямин Симонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Элькин
Имя
Веньямин
Отчество
Симонович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
30700. ЭЛЬКИН, ВЕНЬЯМИН СИМОНОВИЧ, 29 л. Гр. г. Витебска; — Н. С. 3 уч. г. Витебска. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 14 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 25 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.