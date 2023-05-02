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Марков Матвей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Матвей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
26355. МАРКОВ, МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ, 22 л. Гр. Устюжнск. у., Соболевск. в., д. Дементьевой; — Н. С. 3 уч. Устюжнск. у. Кража, лиш. св. 8 м, по амн. от нак. освоб.

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