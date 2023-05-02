Царев Андрей Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 440
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140939. ЦАРЕВЪ, АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Малоярославецк. у., Авчининск. в., д. Марьинской, 22 л.; — Ярослав. О. С. 16 Окт. 909, 2 п. 134, 149, 152, 977 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 908 79054 169 М. | 908 12827 169 М.
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