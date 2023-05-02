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Баев Федор Артемьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баев
Имя
Федор
Отчество
Артемьев
Дата исполнения приговора
19 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129751. БАЕВЪ, ФЕДОРЪ АРТЕМЬЕВЪ. К. Самарск. у., Петропавловск. в., д. Болтуновки, 38 л.; — М. С. 8 уч. Владивостокск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Іюля 909.

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