Ушакова Агафья Филипповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушакова
- Имя
- Агафья
- Отчество
- Филипповна
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 642
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18038. УШАКОВА, АГАФЬЯ ФИЛИППОВЪ. К. Бѣлгородск. у., Толоконск. в., с. Журавлевки, 27 л.; — Курск. О. С., 16 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95826, тюр. 8 м. Исп. 28 Окт. 908. | 904 9641 172 М. | 901 44653 169 М.
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