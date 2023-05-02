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Храбров Алексей Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храбров
Имя
Алексей
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140882. ХРАБРОВЪ, АЛЕКСѢЙ НИКОЛАЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Козловск. в., д. Острыхъ-Лукъ, 27 л.; — Новгородск. О. С. 29 Сент. 909, 149 и 1642 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 31 Окт. 909. | 906 52759 556 У. | 905 28581 1651 У. | 903 36883 1651 У.

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