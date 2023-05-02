Екатериновский Николай Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Екатериновский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46674. ЕКАТЕРИНОВСКІЙ, НИКОЛАЙ Алексѣевъ. Сн. причетн., 24 л., рд. въ г. Бузулукѣ; — Г. С. 1 уч. г. Самары, 13 и 169 М., тюр. 8 м. Исп. 11 Апр. 905.
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