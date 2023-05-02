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Екатериновский Николай Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Екатериновский
Имя
Николай
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
11 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46674. ЕКАТЕРИНОВСКІЙ, НИКОЛАЙ Алексѣевъ. Сн. причетн., 24 л., рд. въ г. Бузулукѣ; — Г. С. 1 уч. г. Самары, 13 и 169 М., тюр. 8 м. Исп. 11 Апр. 905.

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