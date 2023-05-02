Смирнова Анна Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28936. СМИРНОВА, АННА ЕГОРОВНА, 15 л. Гр. Новосильск. у., Черемошенск. в., д. Сериково; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезерт., лиш. св. 1 г., с зач. 8 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 4½ м. Исп. 24 дек. 920.
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