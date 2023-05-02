Гвамберсия Екинт Никоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гвамберсия
- Имя
- Екинт
- Отчество
- Никоев
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46003. ГВАМБЕРСІЯ, ЕКИНТЪ НИКОЕВЪ. К. Сенакск. у., с. Эки, 17 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд., 6 п. 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Янв. 905.
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