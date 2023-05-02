Виляновский Мошек-Мейлих Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виляновский
- Имя
- Мошек-Мейлих
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47896. ВИЛЯНОВСКІЙ, МОШЕКЪ-МЕЙлихъ Лейбовъ (онъ же Вилановскій), 18 л. Мщ. г. Варшавы; — Варшав. О. С., 31 Янв. 911, 140, 152¹ и 1 ч. 1655 У., тюр. 5 м., сь зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 3 Марта 911. 910 32053 169 М. 10 Дек. 909 г. С. М. С. г. Варшавы, за покуш., на кражу, т. 1½ м.
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