Харлинский Ян Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харлинский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140747. ХАРЛИНСКІЙ, ЯНЪ ФРАНЦЕВЪ. Мщ. г. Любартова, 19 л., рд. въ д. Бржезины, гм. Луцка, Любартов. у.; — М. С. г. Любартова 24 Окт. 909, 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Окт. 909. | 906 93350 169 М.
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