Семиглазов Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семиглазов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87423. СЕМИГЛАЗОВЪ, ФЕДОРЪ ВАсильевъ, 45 л. Сс.-пос. Иркутск. у., в. и с. Бргоръ, рд. Уржумск. у., Теребиловск. в., въ д. Коболовщинѣ; — М. С. 1 уч. г. Иркутска, 25 Іюня 910, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Іюня 910. | 906 31419 170 М. | 92 119247 1490 У. | 902 69143 977 и 1649 У. и У. о сс.
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