Печулис Иван Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Печулис
- Имя
- Иван
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28987. ПЕЧУЛИСЪ, ИВАНЪ ФРАНЦЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., Салантовск. в., 37 л.; — Ковен. О. С., 114, 9 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 112228, арест. отд. 3 г. Исп. 17 Іюня 908. | 903 25903 1655 У. | 901 22660 169 М. | 902 6612 170¹ М.
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