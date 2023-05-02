Атконов Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атконов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129666. АТКОНОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. Инор. Кузнецк. у., Кондомо-Бежбояков. инор. упр., ул. Туштелеи, 56 л., рд. т. же у. и упр., въ ул. Му-наѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 149, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 27 Авг. 909.
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