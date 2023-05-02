Ярулла Ахмет Валеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ярулла
- Имя
- Ахмет
- Отчество
- Валеев
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100281. ЯРУЛЛА, АХМЕТЪ-ВАЛЕЕВЪ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чистопольск. у., в. и д. Ерыкловъ; — Казан. О. С., 16 Мая 911, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 28 Іюля 911. | 909 47671 169 М. | 902 72933 169 М. | 908 100826 169 М. | 23 Іюня 903 г. Г. С. 2 уч. г. Чистополя, 169 М., тюр. 8 м.
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