Немчинов Александр Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Немчинов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17520. НЕМЧИНОВ, АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, 46 л. Гр. Уфимск. у., Еральск. в., с. Ерала; — Н. С. 3 уч. Уфимск. у. Варка самог., лиш. св. 1 г., в т. ч. 11½ м. условно. Исп. 26 июля 920.
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