Уриновский Эля Герцелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уриновский
- Имя
- Эля
- Отчество
- Герцелев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140337. УРИНОВСКІЙ, ЭЛЯ ГЕРЦЕЛЕВЪ. Мщ. г. Слонима, 15 л., рд. въ м. Орли, Бѣльск. у.; — Гроднен. О. С. 11 Сент. 909, 114, 139, 148, 9 и 1454 У., тюр. 4 г. Исп. 16 Окт. 909.
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