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Ага-Бек-Оглы Фаград-Бек

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ага-Бек-Оглы
Имя
Фаград-Бек
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44684. АГА-БЕКЪ-ОГЛЫ, ФАГРАДЪ-БЕКЪ. Бекск. зв., жит. с. Атъ-Емазлы, Шушинск. у., 20 л.; — Тифлисск. С. П., 114, 134, 135, 140, 9 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюня 905.

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