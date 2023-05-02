Ага-Бек-Оглы Фаград-Бек
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ага-Бек-Оглы
- Имя
- Фаград-Бек
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44684. АГА-БЕКЪ-ОГЛЫ, ФАГРАДЪ-БЕКЪ. Бекск. зв., жит. с. Атъ-Емазлы, Шушинск. у., 20 л.; — Тифлисск. С. П., 114, 134, 135, 140, 9 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 1 Іюня 905.
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