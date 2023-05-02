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Матовилов Андрей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матовилов
Имя
Андрей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
26457. МАТОВИЛОВ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Яранск. у., Починск. в., д. Лошкалары; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 2 г. условно, с отпр. на кр. Исп. 26 сент. 920.

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