Щербаков Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117070. ЩЕРБАКОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАсильевъ, 30 л. Мщ. изъ сс. Балаган. у., в. и с. Новоудинскаго, рд. въ г. Богучарѣ; — Иркутск. О. С., 12 Мая 911, 152, 13 и 1654¹ У. и У. о сс., по сов. съ 2-мя приг. сего С. : отъ 15 Марта и отъ 4 Апр. 911 г. (13 и 1654¹ У., завод. раб. 1½ г.), завод. раб. 4 г. Исп. 16 Іюня 911. | 906 53253 313 и 977 У. и У. о сс. | 93 111948 225 У.
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