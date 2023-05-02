Савельев Василий Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савельев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87066. САВЕЛЬЕВЪ, ВАСИЛІЙ КОРНѢевъ, 38 л. Сс.-каторж. Александров., на о-вѣ Сахалинѣ, окр., рд. Каинск. у., Верхне-Омск. в., въ д. Сѣдышѣ; — Читин. О. С., 25 Янв. 911, 1 ч. 1651 У. и У. о сс., зав. раб. 1 г. Исп. 30 Марта 911. | 11 Нояб. 94 г. Амурск. обл. С., за убійство съ цѣлью грабежа, каторж. раб. 13 л. и 4 м.
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