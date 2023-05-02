Рек Лиза Густавова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рек
- Имя
- Лиза
- Отчество
- Густавова
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68245. Рекъ, Лиза Густавова. К. Юрьевск. у., Кавелехтск. в., 23 л., рд. т. же у., въ Ратсгофск. в.; — Рижск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 304 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 2 Іюня 907.
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