Грибанов Яков Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибанов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 756. ГРИБАНОВ, ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Златоустовск. у., Саткинск. в., с. Нов.-Пристань;—Р. В. Т. Т. Самаро-Златоустовск. и Троицк. ж. д. Контр-револ., лиш. св. 5 л. Исп. 8 сент. 922.
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