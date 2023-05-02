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Чарник Бертольд Готлибов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чарник
Имя
Бертольд
Отчество
Готлибов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
46550/а. ЧАРНИКЪ, БЕРТОЛЬДЪ ГОТЛИбовъ (онъ же Чарликъ). К. Лодзин. у., гм. Бабице, д. Станиславовъ, 21 г.; — Петроков. О. С., 134, 135, 149, 152, 1455, 1641, 1643 и 2 п. 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. №№ 93003, 71537 и 78211, арест. отд. 5 л. Исп. 18 Нояб., счит. ср. съ 16 Мая 905 (Вѣр.). | 905 9526 170 М. | 903 18411 1657 У. | 904 63707 173 М.

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