Акулов Илья Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулов Илья Николаев

Акулов Илья Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акулов
Имя
Илья
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44758. АКУЛОВЪ, ИЛЬЯ НИКОЛАЕВЪ. К. Верхотурск. у., в. и зав. Нижне-Синячихинскаго, 22 л.; — Екатеринбург. О. С., 117 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3 г. Исп. 30 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close