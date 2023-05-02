Акулов Илья Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акулов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44758. АКУЛОВЪ, ИЛЬЯ НИКОЛАЕВЪ. К. Верхотурск. у., в. и зав. Нижне-Синячихинскаго, 22 л.; — Екатеринбург. О. С., 117 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 3 г. Исп. 30 Апр. 905.
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