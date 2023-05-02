Ушков Захар Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушков
- Имя
- Захар
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10221. УШКОВ ЗАХАР МАТВЕЕВИЧ, 26 л., Можгинск. у., Больше-Кибьинск. в., д. Ст.-Березняка. Н. С. 4 уч. Можгинск. у. Ст. 2 ч. 91, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 12/ѴІ—26.
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