Новожилов Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новожилов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27242. НОВОЖИЛОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 39 л. Гр. Кадниковск. у., Пустораменск. в., д. Деревеньки; — Н. С. 7 уч. Кадниковск. у. Кража, пр. р. 3 г., по амн. нак. зам. лиш. св. 1½ г. условно.
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