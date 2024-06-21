Репина Дарья Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Репина
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 586
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16479. РѣПИНА, ДАРЬЯ ФЕДОРОВА. К. Яранск. у., Водозерск. в., д. Осокова, 44 л., рд. т. же же у. и в., въ д. Воронинѣ; — З. Н. 10 уч. Яранск. у., 141, 169, 6 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 21 Дек. 908. | 906 51435 169 М. | 97 64485 169 М. | 98 25551 170 М.
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