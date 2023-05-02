Любовецкая Розалия Павлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любовецкая
- Имя
- Розалия
- Отчество
- Павлова
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33317. ЛЮБОВЕЦКАЯ, РОЗАЛІЯ ПАВЛОва. Лиш. ос. пр. изъ к. Прасныш. у., гм. Карвачъ, д. Завалки, 42 л.; — Варшав. С. П. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 8 м. Исп. 21 Февр. 905. | 99 98334 1635 У. | 92 114346 1655 У. | 96 91933 1655 У. | 91 81637 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.