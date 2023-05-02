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Хохлова Анастасия Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохлова
Имя
Анастасия
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7862. ХОХЛОВА, АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВНА, 45 л., Гр. Дорогобужск. у., Сафоновск. в., д. Троицыной,; Н. С. Мещанск. уч. г. Москвы, Покупка краден., лиш. св. 6 м. условно.

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