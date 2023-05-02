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Тыквин Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тыквин
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 328
Источник
Скан
Оригинальная запись
10898. ТЫКВИН, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Ростовск. у., Савинск. в., с. Забуры; — Р. Т. г. Ярославля. Расхищение, лиш. св. 5 л., с зач. 2 м. и 1 д. пр. з. Исп. 5 июля 920.

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