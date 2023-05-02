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Волхонский Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волхонский
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1334. ВОЛХОНСКИЙ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Можайск. у., Бородинск. в., д. Алексенки; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 3 сент. 919.

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