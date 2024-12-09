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Миронова Варвара Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миронова
Имя
Варвара
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
24 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
96623. МИРОНОВА, ВАРВАРА СТЕПАнова, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пронск. у., Букринск. в., д. Епихиной; — Москов. О. С., 21 Апр. 911, 114, 152¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 24 Мая 911. | 908 37053 1 ч. 1655 У. | 905 41416 169 М. | 903 79877 169 М.

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